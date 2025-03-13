Путин согласился с предложенным американцами перемирием на Украине, но с условиями

Президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия, но они должны привести к долгосрочному миру и устранить первопричины украинского кризиса.