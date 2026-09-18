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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Норрис пропустит «24 часа Ле-Мана» в 2027 году (GPblog)

Как стало известно GPblog, пилот «Макларена» Ландо Норрис не примет участие в марафоне «24 часа Ле-Мана» в следующем сезоне.

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