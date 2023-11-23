Российские бойцы поразили установку М109 Paladin на краснолиманском направлении

РИАМО - 23 ноя. ВС РФ поразили самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США. Также под удар попала установки Krab польского производства и Caezar производства Франции на краснолиманском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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