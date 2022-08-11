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Стеф Карри исполнил данк с отскоком мяча от паркета

Стеф Карри исполнил данк с отскоком мяча от паркета

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри забил сверху, набросив себе мяч от паркета. Двукратный MVP НБА исполнил данк для участников своего баскетбольного лагеря.

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