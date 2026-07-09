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Царьград

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В Павловском районе открыли площадку ГТО с участием депутата

В Павловском районе открыли площадку ГТО с участием депутата

В Павловском районе Краснодарского края введена в эксплуатацию новая площадка, предназначенная для подготовки к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

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