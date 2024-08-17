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ЧП в московском метро: Сработала система защиты - Дептранс

ЧП в московском метро: Сработала система защиты - Дептранс

В Московском метрополитене произошёл инцидент на станции "Арбатская". Дептранс Москвы объяснил, что случилось.

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