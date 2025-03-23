Как сделать оригами тюльпан: 3 способа и пошаговые инструкции

Икебана, анимация аниме, бонсай и, конечно, оригами — самые известные виды японского искусства. Сегодня мы предлагаем вам сделать оригами тюльпан из бумаги с помощью одного из трех простых способов! Gathering beauty Искусство оригами позволяет создавать уникальные объемные фигурки из небольших квадратов бумаги.
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