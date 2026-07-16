В Мордовии местный житель признан виновным в хищении золотых украшений

Собранные отделом по расследованию преступлений на территории Октябрьского района СУ УМВД России по го Саранск доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 28-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п.
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