Легендарному орловскому полузащитнику, тренеру Николаю Долгову исполнилось 77 лет

Известному орловскому воспитаннику футбола Николаю Долгову сегодня, 9 декабря, исполнилось 77 лет. Он является единственным из орловских футболистов, кто играл за сборную СССР и стал чемпионом Советского Союза.
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