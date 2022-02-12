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Джоэл Эмбиид: «Счастлив, что больше не буду отвечать на вопросы про Бена Симмонса»

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид рассказал о своем отношении к обмену с «Нетс», в результате которого клуб покинул разыгрывающий Бен Симмонс.

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