Закон, порядок, государство

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«Трафареты безопасности» появились в Смоленске вблизи пешеходных переходов

В рамках профилактического мероприятия «Пешеход», проводимого на территории г. Смоленска, сотрудники Госавтоинспекции совместно с отрядом ЮИД МБОУ «Средняя школа № 26» вблизи пешеходных переходов нанесли на асфальте «Трафареты безопасности».

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