В Совфеде обсудили развитие парламентского сотрудничества с Малайзией

Руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом парламента Малайзии, председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов провел встречу с малайзийскими парламентариями во главе с заместителем председателя Сената Датуком Нур Джазланом бин Тан Шри Мохамедом.