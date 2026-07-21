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Парламентская газета

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В Совфеде обсудили развитие парламентского сотрудничества с Малайзией

В Совфеде обсудили развитие парламентского сотрудничества с Малайзией

Руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом парламента Малайзии, председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов провел встречу с малайзийскими парламентариями во главе с заместителем председателя Сената Датуком Нур Джазланом бин Тан Шри Мохамедом.

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