"Кинопоиск" может стать инвестором для нового фильма Гая Ричи

Представители онлайн-кинотеатра информацию пока не подтвердили, но отметили, что сервис тесно сотрудничает с режиссером Российский стриминговый сервис "Кинопоиск" может стать инвестором нового фильма известного голливудского режиссера Гая Ричи.
Представители онлайн-кинотеатра информацию пока не подтвердили, но отметили, что сервис тесно сотрудничает с режиссером Российский стриминговый сервис "Кинопоиск" может стать инвестором нового фильма известного голливудского режиссера Гая Ричи.
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