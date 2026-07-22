Спикер Госдумы предложил депутатам в период каникул пройти военные сборы Председатель нижней палаты Федерального Собрания России Вячеслав Володин выступил с .
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Спикер Госдумы предложил депутатам в период каникул пройти военные сборы Председатель нижней палаты Федерального Собрания России Вячеслав Володин выступил с .
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