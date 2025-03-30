Молнии идут на пользу деревьям

…но не всем, а только некоторым тропическим видам, которых молнии избавляют от лиан и конкурентов. Деревья от молний горят и раскалываются – электричество нагревает воду, превращая её в пар, рвущийся наружу из растительных тканей.
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