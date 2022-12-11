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Завершено формирование аварийно – ремонтных бригад в жилищно-коммунальной службе № 9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО

Завершено формирование аварийно – ремонтных бригад в жилищно-коммунальной службе № 9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО

Всего на производственных участках жилищно-коммунальной службы № 9 в круглосуточном режиме работает три аварийно-ремонтные бригады, в состав которых включены 4 разных специалиста, которые ведут круглосуточное дежурство согласно установленному графику.

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