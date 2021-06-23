Англия, Хорватия и Чехия – в плей-офф Евро, Черчесов не подаст в отставку, УЕФА против радужной подсветки, запрет спортивных мероприятий в Москве и другие новости

Доброе утро! Врываемся в среду – сегодня последний день группового этапа Евро! О главных событиях вторника рассказываем в нашем бодром дайджесте ⛵️ 1.
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