Англия, Хорватия и Чехия – в плей-офф Евро, Черчесов не подаст в отставку, УЕФА против радужной подсветки, запрет спортивных мероприятий в Москве и другие новости

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Доброе утро! Врываемся в среду – сегодня последний день группового этапа Евро! О главных событиях вторника рассказываем в нашем бодром дайджесте ⛵️ 1.

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Ruslan Zakirov
Мне вот интересно, сколько раз из 10 Модрич может такое положить как вчера. Вчера на тренировке еще до матча Хорватия-Шотландия попытался так пробивать из раза 10 смог забить всего лишь один раз. Слишком слабо получается - вратарь успевает добегать до угла. Зато первый гол молодого датчанина подопечным Дюкова с радиуса раза 4 из 10 удалось повторить сходу. Вообще не проблема. Каждый гол отмечал криком "Сборная Дании!".
Лена Мисько
Отвлечемся от Евро. Скоро возвращается РПЛ. И там накопилось немало любопытных переходов и трансферных слухов. Вот ключевые. 🔵 «Динамо» подписало Лаксальта. Ты помнишь уругвайца по прошлому чемпионату мира. Диего покрывает левый фланг, поиграл в «Милане», «Интере» и бодром «Дженоа» времен Гасперини. Пока это самый мощный трансфер лета. ⚪️ Пиняеву хватило полторы минуты, чтобы забить за «Крылья». Он вышел на замену в товарищеском матче и сразу отличился. А для верности сделал ассист. Формально Пиняев на просмотре. Но переход очень вероятен. 🟢 Лунёв не договорился о новом контракте с «Зенитом». До окончания текущего – дни. Пока новостей со стороны питерцев не появилось. Зато появились из Шотландии. Андреем интересуются оба местных суперклуба – «Селтик» и «Рейнджерс». 🟡 У Кудряшова насыщенные дни. Федор восстановился после травмы, вылетел с чемпионата Европы и теперь решает личные дела. В конце июня он станет свободным агентом. Говорят, основной претендент на защитника – ЦСКА. До старта РПЛ всего месяц👇🏻
Лена Мисько
«Монреаль» в одной победе от финала Кубка Стэнли. Последний раз команда играла там 28 лет назад. Главные аутсайдеры ближе всех к финальному раунду! 💪
Лена Мисько
Капризов будет зарабатывать 10 млн долларов!? Возможно ли забивать 8 матчей подряд в Кубке Стэнли? Не забудь подписаться, поставить лайк и написать коммент! https://zen.me/1N25r2
Лена Мисько
inoprosport.ru «Отличный мужик» - поляки хотят видеть Черчесова во главе своей сборной После разгрома от датчан в Польше по-доброму сочувствуют Станиславу Саламовичу, https://inoprosport.ru/post/35223-otlichnyy-muzhik-polyaki-khotyat-videt-cherchesova-vo-glave-svoyey-sbornoy?r=translations
Лена Мисько
отдаем?... пока хотят
Алевтина Трофимова
Можно даже ленточной перевязать!

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