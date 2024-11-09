Екатеринбург впервые принимает Чемпионат России по сквошу – одному из олимпийских видов спорта. В уральскую столицу прибыли атлеты высочайшего класса из 14 регионов страны.
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Екатеринбург впервые принимает Чемпионат России по сквошу – одному из олимпийских видов спорта. В уральскую столицу прибыли атлеты высочайшего класса из 14 регионов страны.
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