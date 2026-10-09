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Царьград

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Трамп ввёл санкции против Международного уголовного суда

Трамп ввёл санкции против Международного уголовного суда

Администрация Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда через несколько часов после того, как один из бывших судей получил Нобелевскую премию мира.

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