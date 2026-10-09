Трамп ввёл санкции против Международного уголовного суда

Администрация Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда через несколько часов после того, как один из бывших судей получил Нобелевскую премию мира.
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