14 марта 2004 года Владимир Владимирович Путин избран президентом Российской Федерации на второй срок.
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14 марта 2004 года Владимир Владимирович Путин избран президентом Российской Федерации на второй срок.
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