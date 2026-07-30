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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: «Чувствовала себя ущербной»: С первым рассталась из-за измен, со вторым – из-за политики. Кто новый бойфренд Ирины Горбачёвой из «Аритмии»

Шоу-бизнес: «Чувствовала себя ущербной»: С первым рассталась из-за измен, со вторым – из-за политики. Кто новый бойфренд Ирины Горбачёвой из «Аритмии»

Поклонники Ирины Горбачевой вовсю обсуждают горячие новости: актриса появилась на свадьбе блогера и телеведущей Иды Галич в обществе интересного мужчины, и всем своим поведением демонстрировала, что влюблена.

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