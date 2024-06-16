Жидкому метану перекрыли кислород

США тщательно и методично блокируют развитие российской СПГ-отрасли. Тяжелые оборонительные бои продолжаютсяАЛЕКСАНДР ИВАНТЕР Завод «Ямал СПГ-2» в Сабетте — крупнейший на сегодня российский производитель сжиженного природного газачитайте на monocle.
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