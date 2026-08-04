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Царьград

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В Кузбассе жители сняли, как топит могилы бойцов СВО

В Кузбассе жители сняли, как топит могилы бойцов СВО

В Прокопьевске люди встревожены подтоплением кладбища, где покоятся участники СВО.Житель Прокопьевска выразил тревогу из-за затопления кладбища в районе посёлка Высокий, где есть захоронения бойцов военной спецоперации, пишет Телеграм-канал «Инцидент Кузбасс».

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