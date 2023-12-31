Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Столбики термометров опустятся до минус 13 градусов.фото: pixabay.com/oleksandrpidvalnyi--> Небольшой снег и до минус 13 градусов мороза ожидается в столице в новогоднюю ночь, сообщил 31 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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