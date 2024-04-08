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Фонд «Защитники Отечества» запустил горячую линию для ветеранов СВО

Фонд «Защитники Отечества» запустил горячую линию для ветеранов СВО

Горячую линию запустил фонд «Защитники Отечества» для ветеранов спецоперации. По номеру 117 (добавочный – 1) расскажут про льготы и меры поддержки, как получить бесплатные лекарства, пройти реабилитацию, оформить путевку, записаться на обучение или трудоустроиться.

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