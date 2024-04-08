Фонд «Защитники Отечества» запустил горячую линию для ветеранов СВО

Горячую линию запустил фонд «Защитники Отечества» для ветеранов спецоперации. По номеру 117 (добавочный – 1) расскажут про льготы и меры поддержки, как получить бесплатные лекарства, пройти реабилитацию, оформить путевку, записаться на обучение или трудоустроиться.