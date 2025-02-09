Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Трамп начал перестройку — российский бизнес получил «вольную»

Трамп начал перестройку — российский бизнес получил «вольную»

Новая американская администрация ликвидировала группу охотников за «активами Путина» Светлана Гомзикова На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: AP/TACC) Материал комментируют: Борис Шмелев Дмитрий Солонников Рабочая группа американского Минюста, которая занималась активами российских бизнесменов, попавших под санкции, будет расформирована.

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