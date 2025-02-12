Улов дороже жизни. Дрейфующие в Охотском море рыбаки отказываются эвакуироваться на вертолёте

Многие рыбаки выехали прямо на лёд на своих автомобилях и снегоходах. Они тоже могут отправиться в неизвестном направленииОтказываются от эвакуации на вертолёте рыбаки, дрейфующие на льдине в Охотском море у берегов Сахалина.