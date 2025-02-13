Медведев заявил о риске ядерного конфликта при отказе США от диалога с Москвой

МОСКВА, 13 февраля, ФедералПресс. Разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США, состоявшийся накануне, имеет особую важность, поскольку отношения между двумя странами оказались в глубоком кризисе.
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