Volkswagen Polo, почему не стоит брать? Или стоит?

Volkswagen Polo Volkswagen Polo-самая покупаемая машина на территории Российской Федерации, в этой статье я хотел бы рассказать о её плюсах и минусах! -начнём пожалуй с плюсов! Данный автомобиль очень экономичный в плане расхода топлива! Неприхотливость в обслуживании Умеренная Цена Хорошая ходовая Вместительный салон и багажник Комфортная шумоизоляция Далее я хочу привести вам отзыв владельца данного авто: Всем доброго дня! Этот отзыв будет скорее не о самой машине VW Polo, сколько о ее ГЛЮЧНОМ двигателе.