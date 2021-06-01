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Volkswagen Polo, почему не стоит брать? Или стоит?

Volkswagen Polo, почему не стоит брать? Или стоит?

Volkswagen Polo Volkswagen Polo-самая покупаемая машина на территории Российской Федерации, в этой статье я хотел бы рассказать о её плюсах и минусах! -начнём пожалуй с плюсов! Данный автомобиль очень экономичный в плане расхода топлива! Неприхотливость в обслуживании Умеренная Цена Хорошая ходовая Вместительный салон и багажник Комфортная шумоизоляция Далее я хочу привести вам отзыв владельца данного авто: Всем доброго дня! Этот отзыв будет скорее не о самой машине VW Polo, сколько о ее ГЛЮЧНОМ двигателе.

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