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Бизнес журнал. Центр

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«Тулачермет» проиграл в арбитраже: компания вернет 202 млн рублей за газ

«Тулачермет» проиграл в арбитраже: компания вернет 202 млн рублей за газ

«Газпром газораспределение Тула» добился победы в арбитражном суде против «Тулачермет». Суд удовлетворил исковое заявление о взыскании задолженности за транспортировку природного газа за период с января по июль 2024 года в размере более 202 млн рублей.

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