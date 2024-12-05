«Тулачермет» проиграл в арбитраже: компания вернет 202 млн рублей за газ

«Газпром газораспределение Тула» добился победы в арбитражном суде против «Тулачермет». Суд удовлетворил исковое заявление о взыскании задолженности за транспортировку природного газа за период с января по июль 2024 года в размере более 202 млн рублей.
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