Ицхак Герцог: Израиль воюет с «империей зла»

Президент Израиля Ицхак Герцог на встрече с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми выразил надежду на скорейшее заключение соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии