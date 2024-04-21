Фекальные воды текут из Пиндушанки в Онежское озеро

Жители поселка Пиндуши Медвежьегорского района говорят об экологической катастрофе Текст: Елена Малишевская «Канализация бьет фонтаном из люка прямо на территории поселка Пиндуши», — поднял тревогу житель Медвежьегорского района Денис Орлов.
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