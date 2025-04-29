Зря смеялись над Эстонией. Она нашла способ "показать русским своё место". И как на это ответить?

Alex Nемо

Я понимаю что большинство людей только по книгам знают как нацизм в Германии начинался в 32-33 годах. А ведь там было всё именно по этому шаблону. Начали с политических партий, закончили крематориями для русских, славян, евреев и всех кто был другой религии, партийности или нации... Давно пора вспомнить что Украина, прибалтийские республики встречали хлебом и солью фашистов. Нужно спасать русских и русскоязычных из этих регионов, а не тех дикарей из глинобитных кишлаков средней азии!