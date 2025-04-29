Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Зря смеялись над Эстонией. Она нашла способ "показать русским своё место". И как на это ответить?

Зря смеялись над Эстонией. Она нашла способ "показать русским своё место". И как на это ответить?

Смеялись-смеялись над Эстоний, над ее флотом, который собирается задерживать наши суда, над ее армией, которая готова взяться за русских, если украинцы не справятся.

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Комментарии
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Игорь Рулькевич
Отлично, затем 80% русских в Нарве попросят помощи у соотечественников, в РФ и про Эстонию забудем как о Прусах. Были когда-то и исчезли.
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10 час.
Alex Nемо
Я понимаю что большинство людей только по книгам знают как нацизм в Германии начинался в 32-33 годах. А ведь там было всё именно по этому шаблону. Начали с политических партий, закончили крематориями для русских, славян, евреев и всех кто был другой религии, партийности или нации... Давно пора вспомнить что Украина, прибалтийские республики встречали хлебом и солью фашистов. Нужно спасать русских и русскоязычных из этих регионов, а не тех дикарей из глинобитных кишлаков средней азии!
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6 час.
Александр Третьяк
Действительно это не смешно. где 250 человек ,там под любым предлогом может появиться и 2500 и 25000
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3 час.
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