Смеялись-смеялись над Эстоний, над ее флотом, который собирается задерживать наши суда, над ее армией, которая готова взяться за русских, если украинцы не справятся.
Зря смеялись над Эстонией. Она нашла способ "показать русским своё место". И как на это ответить?
Комментарии
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Игорь Рулькевич
Отлично, затем 80% русских в Нарве попросят помощи у соотечественников, в РФ и про Эстонию забудем как о Прусах. Были когда-то и исчезли.
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10 час.
Alex Nемо
Я понимаю что большинство людей только по книгам знают как нацизм в Германии начинался в 32-33 годах. А ведь там было всё именно по этому шаблону. Начали с политических партий, закончили крематориями для русских, славян, евреев и всех кто был другой религии, партийности или нации... Давно пора вспомнить что Украина, прибалтийские республики встречали хлебом и солью фашистов. Нужно спасать русских и русскоязычных из этих регионов, а не тех дикарей из глинобитных кишлаков средней азии!
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6 час.
Александр Третьяк
Действительно это не смешно. где 250 человек ,там под любым предлогом может появиться и 2500 и 25000
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3 час.
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