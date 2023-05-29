Экс-советница Рейгана Сюзанн Масси назвала угрозу ядерной войны опасностью для всего мира

Бывшая советница 40-го президента США Рональда Рейгана Сюзанн Масси выразила надежду на то, что нынешние лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден смогут превзойти своих предшественников и попытаются сделать все, чтобы избежать ядерной войны.