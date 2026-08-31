Три дня «Бандерольного» ада в Киеве. Итоги пугают даже СБУ «Киевляне теперь за русских, они сливают объекты для атак» Повiтрянi сили в своей сводке допустили элементарную математическую ошибку, что свидетельствует о панике даже среди официалов и, возможно, дезорганизации «титанов неба».
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