Три дня «Бандерольного» ада в Киеве. Итоги пугают даже СБУ «Киевляне теперь за русских, они сливают объекты для атак» Повiтрянi сили в своей сводке допустили элементарную математическую ошибку, что свидетельствует о панике даже среди официалов и, возможно, дезорганизации «титанов неба».