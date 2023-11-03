Губернатор Херсонщины назвал бесчеловечным удар ВСУ по Чаплинке

РИАМО - 3 ноя. Удар украинских сил по зданию социального фонда и центру занятости в Чаплинке стал примером бесчеловечности киевского режима и его кураторов, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».
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