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Американский ЗРК MIM-23 Hawk Raytheon является ровесников советских систем ПВО С-75 и С-125, которые были созданы на рубеже 50-60-х годов прошлого столетия

Американский ЗРК MIM-23 Hawk Raytheon является ровесников советских систем ПВО С-75 и С-125, которые были созданы на рубеже 50-60-х годов прошлого столетия

﻿Американский ЗРК MIM-23 Hawk Raytheon является ровесником советских систем ПВО С-75 и С-125, которые были созданы на рубеже 50-60-х годов прошлого века.

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