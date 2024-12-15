Александр Беглов рассказал о награждении работников предприятия «Кабельная сеть»

Он поблагодарил их за труд на благо Петербурга Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал в своём телеграм-канале о награждении работников предприятия «Кабельная сеть» «Кабельной сети» – исполнилось ровно 100 лет.
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