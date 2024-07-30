Настоящий герой «Дядя Витя» сбил четырнадцатую «Бабу Ягу»

Уроженец города Енакиево, простой человек с семьей, воспитывающий двух детей, и бывший токарь в локомотивном депо, известный как Дядя Витя, демонстрирует невероятное мужество и отвагу, пишет Telegram-канал «Два майора».
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