Самые горячие российские актрисы по версии авторитетного киножурнала

Свежий весенний рейтинг! В свежем мартовском номере «Кинорепортера» — ежегодный парад самых горячих актеров, актрис и самых жарких сцен из российского кино! Эксперты оценили не только бомбическую внешность звезд, но и их актерский скилл, умение создать глубокий и запоминающийся образ.
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