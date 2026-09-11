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Водитель Toyota попал в больницу с переломом и сотрясением после ДТП в Горно-Алтайске

Водитель Toyota попал в больницу с переломом и сотрясением после ДТП в Горно-Алтайске

10 сентября около 10.00 в Горно-Алтайске произошло ДТП в районе дома №1К по улице Бийской, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

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