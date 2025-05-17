Пленный из ВСУ рассказал об отправке на фронт после охраны аэродрома с F-16

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Украинский военнослужащий Алексей Коваленко, попавший в плен в ДНР, рассказал, что был отправлен на фронт после службы в батальоне охраны аэродрома, где приземлялись в том числе истребители F-16.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии