Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Пленный из ВСУ рассказал об отправке на фронт после охраны аэродрома с F-16

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Украинский военнослужащий Алексей Коваленко, попавший в плен в ДНР, рассказал, что был отправлен на фронт после службы в батальоне охраны аэродрома, где приземлялись в том числе истребители F-16.

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