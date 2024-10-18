Никто не заметил подмены: девушка пришла в больницу в одежде врача и начала лечить пациентов

В одной из лондонских больниц молодая специалистка весь день лечила пациентов. Девушка представилась интерном из медицинского колледжа — лишь спустя несколько суток выяснилось, что 19-летняя Кристина нигде ни дня не училась, но никто даже не заметил подмены.
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