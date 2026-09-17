Зачем Россия всё ещё пытается понравиться Западу?

Вчерашнее заявление Дональда Трампа о том, что Москва и Киев якобы согласились прекратить взаимные удары по энергетической инфраструктуре, на фоне заметно возросшей эффективности российских действий по украинскому тылу выглядит, как бы это помягче сказать, несколько странно.
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В общем то автор наверное прав, но вот с одним не согласен. Запад и Китай – центры силы. Россия – где-то на вторых ролях, предлагая свои услуги. Автор обобщил под словом Россия всех и вся! Простите, Россия, это Народ России! А Народ не соглашался быть на вторых ролях! Народ России как раз за равные отношения! Это ОЛИГАРХИ И БОЛЬШИНСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА готовы сдать и продать страну во благо себя любимых. Только бы не тронули их НАВОРОВАННОЕ непосильным "трудом" имущество и деточек!
Война и Мир читали на камом языке наши аристократы говорили они не сожгли Париж а на добы как город Москва? По моему они там и живут им нужны только крепосные?
Причина в родовой травме либерастов во властных структурах, ничем другим не объяснить.