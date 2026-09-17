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Позитив для оптимистов

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Зачем Россия всё ещё пытается понравиться Западу?

Зачем Россия всё ещё пытается понравиться Западу?

Вчерашнее заявление Дональда Трампа о том, что Москва и Киев якобы согласились прекратить взаимные удары по энергетической инфраструктуре, на фоне заметно возросшей эффективности российских действий по украинскому тылу выглядит, как бы это помягче сказать, несколько странно.

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Юрий Николаев

В общем то автор наверное прав, но вот с одним не согласен. Запад и Китай – центры силы. Россия – где-то на вторых ролях, предлагая свои услуги.  Автор обобщил под словом Россия всех и вся! Простите, Россия, это Народ России! А Народ не соглашался быть на вторых ролях! Народ России как раз за равные отношения! Это ОЛИГАРХИ И БОЛЬШИНСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА готовы сдать и продать страну во благо себя любимых. Только бы не тронули их НАВОРОВАННОЕ непосильным "трудом" имущество и деточек!