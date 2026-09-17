Зачем Россия всё ещё пытается понравиться Западу?

Вчерашнее заявление Дональда Трампа о том, что Москва и Киев якобы согласились прекратить взаимные удары по энергетической инфраструктуре, на фоне заметно возросшей эффективности российских действий по украинскому тылу выглядит, как бы это помягче сказать, несколько странно.