«Сказочный сет» Александра Богданова в Cafe Claret

С 29 ноября в Cafe Claret запускают “сказочный” дегустационный сет Александра Богданова. Он будет состоять из 8 курсов или лучше сказать глав, в которых сюжет будет строиться на основе приключений брата и сестры (Ивана да Марьи) по волшебному миру, где обитают баба Яга, русалки и морской царь.