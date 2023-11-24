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«Сказочный сет» Александра Богданова в Cafe Claret

«Сказочный сет» Александра Богданова в Cafe Claret

С 29 ноября в Cafe Claret запускают “сказочный” дегустационный сет Александра Богданова. Он будет состоять из 8 курсов или лучше сказать глав, в которых сюжет будет строиться на основе приключений брата и сестры (Ивана да Марьи) по волшебному миру, где обитают баба Яга, русалки и морской царь.

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