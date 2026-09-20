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Неординарные газовые новости

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Северный поток снова хороший. Газ по тысяче удивительно проясняет сознание

Северный поток снова хороший. Газ по тысяче удивительно проясняет сознание

Северный поток снова хороший. Газ по тысяче удивительно проясняет сознание У европейской энергетической политики обнаружилось интересное свойство.

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