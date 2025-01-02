"Попали почти в Офис президента": в Раде запаниковали после атаки России

Безуглая: беспилотники России обошли ПВО и попали почти в Офис президента Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая написала в своем Телеграм-канале, что сегодня ночью ракеты и беспилотники, которыми ВС РФ атаковали Киев, смогли обойти ПВО и попали в здания рядом с Офисом президента.