Астраханское правительство поможет птицефабрике «Владимировская» восстановиться после пожара

Предприятие может получить льготное кредитование, а также компенсацию за погибших кур. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил министерству сельского хозяйства и рыбной промышленности региона оказать помощь птицефабрике «Владимировская», расположенной в Ахтубинском районе.