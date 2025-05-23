Астраханское правительство поможет птицефабрике «Владимировская» восстановиться после пожара

Предприятие может получить льготное кредитование, а также компенсацию за погибших кур. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил министерству сельского хозяйства и рыбной промышленности региона оказать помощь птицефабрике «Владимировская», расположенной в Ахтубинском районе.
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