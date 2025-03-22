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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колесников сравнил футбол и плавание: «В командных видах есть хаотичность и импровизация. Ты принимаешь мяч и можешь действовать, как вздумается. У нас все четко, как по рельсам едешь»

«Самая большая разница в том, что у нас нет хаотичности и импровизации, потому что в командных видах спорта это присутствует.

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