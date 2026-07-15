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Газета.ру

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Движение транспорта по Крымскому мосту временно прекратилось

Движение транспорта по Крымскому мосту временно прекратилось

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно прекращено. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

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